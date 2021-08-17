Депутат Хинштейн: «Цифровой манифест» ЕР будет доработан, соблюдая баланс между технологическим прогрессом и социальными интересами

17:02

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что «Цифровой манифест» «Единой России» будет доработан с учетом предложений экспертов, соблюдая баланс между технологическим прогрессом и социальными интересами.

Манифест содержит три раздела: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство. В первом разделе подчеркивается недопустимость цифровой дискриминации, «тотальной цифровой слежки», важность свободы мнений в интернете, защиты персональных данных.

В документе в частности отмечается, что государство не должно передавать «ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права граждан (медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд)». Любые «внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство граждан перед законом РФ, должны быть запрещены», считают в партии.

«Мы отдельно прописали развитие ИИ. Важно отметить, что в документе не предполагается полного запрета на использование искусственного интеллекта в ряде чувствительных сфер, а речь идет о принятии конечных решений. Необходимо создать условия для развития цифровой среды, но при этом обеспечить безопасность и права граждан», – прокомментировал Хинштейн.

В ходе сессии представители Сбера заявили о важности ключевых положений «Цифрового манифеста» и готовы принять участие в доработке документа. «Сбер поддерживает стремление сделать технологию искусственного интеллекта безопасной и полезной для общества. Мы считаем, что искусственный интеллект зачастую выступает партнером человека для принятия быстрых, а главное, взвешенных решений. При этом мы считаем, что инновации всегда должны опираться на интересы человека. Поэтому мы одними из первых в стране приняли принципы этики ИИ. Сбер активно участвует в выработке подходов к безопасности ИИ в России и за рубежом. При нашем участии была утверждена Нацстратегия ИИ и Концепция регулирования ИИ, которые направлены на обеспечение безопасного развития ИИ в России», – добавили в пресс-службе банка.