Светлана Разворотнева: Система электронного голосования исключает подтасовки на выборах
10:16 22.08.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Как отмечает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, прогнозируется, что в сентябре более половины всех избирателей в Москве буду голосовать в онлайн-формате.
Председатель исполкома “Ассамблеи народов России" Назиржон Абдуганиев заявил в свою очередь, что систему онлайн-голосования можно использовать не только в ходе выборов, но и для решения общегородских проблем и проведения местных референдумов. В частности, такой способ использовался в Троицке, где жители на голосовнии определяли, где строить станцию метро.
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