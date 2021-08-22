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Светлана Разворотнева: Система электронного голосования исключает подтасовки на выборах

10:16 22.08.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
Система дистанционного электронного голосования, которую будут использовать в Москве на выборах 17-19 сентября, надежна, а также обеспечивает анонимность и тайну голосования, полагает член экспертного совета уполномоченного по правам человека в столице Светлана Разворотнева. По ее мнению, платформа позволяет голосовать гражданам, ранее не вовлеченным в избирательный процесс, поскольку они не могли лично прибыть на голосование на избирательные участки. Сейчас же голосовать можно дистанционно – например, с дачи или из дома. «Разработчиками учтены все тонкости процедуры голосования, система надежно защищена и полностью отвечает двум важнейшим аксиомам избирательного процесса – анонимности и тайне голосования. Система дистанционного электронного голосования заслуживает доверия и я убеждена, что у нее большое будущее», - считает общественница.

Как отмечает руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, прогнозируется, что в сентябре более половины всех избирателей в Москве буду голосовать в онлайн-формате.

Председатель исполкома “Ассамблеи народов России" Назиржон Абдуганиев заявил в свою очередь, что систему онлайн-голосования можно использовать не только в ходе выборов, но и для решения общегородских проблем и проведения местных референдумов. В частности, такой способ использовался в Троицке, где жители на голосовнии определяли, где строить станцию метро.

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