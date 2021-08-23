Сбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance
10:30 23.08.2021
Сбер стал лидером списка лучших цифровых банков Центральной и Восточной Европы (World’s Best Digital Banks Awards in Central & Eastern Europe 2021) для частных и корпоративных клиентов, опубликованном международным агентством Global Finance. Он назван лучшим цифровым банком Российской Федерации в обеих национальных категориях, также Сбером одержана победа еще в семи номинациях, как лучшее цифровое финансовое учреждение в Центральной и Восточной Европе по отдельным направлениям бизнеса.
В направлении работы с населением Сбер стал лауреатом премии Global Finance в номинациях «Лучший дизайн сайта» (Best Website Design), «Лучший адаптивный сайт мобильного банкинга» (Best Mobile Banking Adaptive Site), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services), «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).
В корпоративном секторе Сбер отмечен в номинациях «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management), «Лучший в области маркетинга в социальных медиа и сервисах» (Best in Social Media Marketing and Services) и «Лучшие открытые банковские API» (Best Open Banking APIs).
Согласно отчётам, банки-лидеры выбирались исходя из таких критериев как: сила стратегии для привлечения и обслуживания клиентов в «цифре», использование клиентами цифровых предложений банка, широта цифровой продуктовой линейки, наличие осязаемых преимуществ от внедрения цифровых инициатив, функциональность и дизайн сайтов и мобильных банковских приложений.
Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе, регулярно и совместно с экспертами анализирующий деятельность мировых финансовых институтов, отмечая лучшие из них как в общей сумме оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг.
За последние годы Сбер многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.
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