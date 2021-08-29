В Луизиане ждут самого сильного урагана за 150 лет
11:34 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ураган "Ида" в воскресенье усилился до четвертой из пяти категорий по шкале Саффира - Симпсона на пути к побережью американского штата Луизиана. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
По его данным, в настоящее время "Ида" движется в северо-западном направлении со скоростью 24,1 км/ч. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 58,1 м/с.
Объявлена угроза наводнений на побережье штатов Луизиана, Миссисипи и Алабама. В ночь на понедельник в регионе ожидаются проливные дожди.
Как ранее заявил губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс, власти штата опасаются, что нынешний ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия. Предупреждение о необходимости эвакуации действует на береговой линии Луизианы протяженностью более 320 км.
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