Дом, где живет Дмитрий Певцов, эвакуировали в связи с угрозой взрыва
20:01 04.09.2021
|Фото Кирилла Журавка
Как рассказал актер, жители сообщают, что на место прибыл участковый, было обнаружено, что кто-то спилил замки в подвале и на чердаке дома. Жильцы предполагают, что рейдеры стараются продемонстрировать, что надо быстро передать им право на управление домом, а после этого постараются получить над ним полный контроль.
НОВОСТИ
- 19:20 04.09.2021
- В Мексиканском заливе обнаружено нефтяное пятно - СМИ
- 19:10 04.09.2021
- В Великобритании готовы начать вакцинацию подростков от коронавируса
- 19:00 04.09.2021
- За пост президента Франции в 2022 году будет бороться экс-министр экономики
- 18:30 04.09.2021
- Рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей фиксируется властями городов США - СМИ
- 18:10 04.09.2021
- Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране
- 17:20 04.09.2021
- Подтвердились данные о финансировании Навального иностранными посольствами - Захарова
- 17:10 04.09.2021
- В 2022 году студии саудовских спутниковых телеканалов переместятся из Дубая в Эр-Рияд
- 16:20 04.09.2021
- С юга Сирии в провинцию Идлиб направятся боевики вооруженной оппозиции - СМИ
- 16:10 04.09.2021
- Митрополит Иларион считает, что христианам лучше покинуть Афганистан
- 15:37 04.09.2021
- Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать