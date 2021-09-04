0
0
0
НОВОСТИ

Дом, где живет Дмитрий Певцов, эвакуировали в связи с угрозой взрыва

20:01 04.09.2021

888.jpg
Фото Кирилла Журавка
В ФСБ в Москве поступило сообщение о минировании жилого дома. Об этом заявил живущий в этом здании известный актер и общественник Дмитрий Певцов во время стрима в Instagram. По словам, сложно сказать, связано ли сообщение с его политической и общественной деятельностью. «Скорее это криминал с элементами коррупции, - полагает Певцов. – Наше товарищество собственников жилья несколько лет отбивает атаки рейдеров, которые пытаются захватить наш дом и другие здания. Наш дом это здание старинной постройки, видимо, оно кому-то приглянулось.  Жители выбрали меня председателем ТСЖ, и я возглавляю оборону. Мы постоянно ездим в суды, жилкомиссии, но чиновникам не до нас».

Как рассказал актер, жители сообщают, что  на место прибыл участковый, было обнаружено, что кто-то спилил замки в подвале и на чердаке дома. Жильцы предполагают, что рейдеры стараются продемонстрировать, что надо быстро передать им право на управление домом, а после этого постараются получить над ним полный контроль.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 04.09.2021
В Мексиканском заливе обнаружено нефтяное пятно - СМИ
0
120
19:10 04.09.2021
В Великобритании готовы начать вакцинацию подростков от коронавируса
0
139
19:00 04.09.2021
За пост президента Франции в 2022 году будет бороться экс-министр экономики
0
156
18:30 04.09.2021
Рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей фиксируется властями городов США - СМИ
0
173
18:10 04.09.2021
Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране
0
197
17:20 04.09.2021
Подтвердились данные о финансировании Навального иностранными посольствами - Захарова
0
269
17:10 04.09.2021
В 2022 году студии саудовских спутниковых телеканалов переместятся из Дубая в Эр-Рияд
0
249
16:20 04.09.2021
С юга Сирии в провинцию Идлиб направятся боевики вооруженной оппозиции - СМИ
0
309
16:10 04.09.2021
Митрополит Иларион считает, что христианам лучше покинуть Афганистан
0
291
15:37 04.09.2021
Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте
0
327

Возврат к списку