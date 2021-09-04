Дом, где живет Дмитрий Певцов, эвакуировали в связи с угрозой взрыва

20:01

Фото Кирилла Журавка

В ФСБ в Москве поступило сообщение о минировании жилого дома. Об этом заявил живущий в этом здании известный актер и общественник Дмитрий Певцов во время стрима в Instagram. По словам, сложно сказать, связано ли сообщение с его политической и общественной деятельностью. «Скорее это криминал с элементами коррупции, - полагает Певцов. – Наше товарищество собственников жилья несколько лет отбивает атаки рейдеров, которые пытаются захватить наш дом и другие здания. Наш дом это здание старинной постройки, видимо, оно кому-то приглянулось. Жители выбрали меня председателем ТСЖ, и я возглавляю оборону. Мы постоянно ездим в суды, жилкомиссии, но чиновникам не до нас».

Как рассказал актер, жители сообщают, что на место прибыл участковый, было обнаружено, что кто-то спилил замки в подвале и на чердаке дома. Жильцы предполагают, что рейдеры стараются продемонстрировать, что надо быстро передать им право на управление домом, а после этого постараются получить над ним полный контроль.