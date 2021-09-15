Благодаря помощи Евгения Попова музыкальная школа района Фили-Давыдково переедет в отдельное здание

12:12

Автор фото Роза Абрамова



Музыкальная школа №96 в районе Фили-Давыдково переедет на Малую Филевскую улицу, для нее уже выделено отдельное здание. Жители района обратились к тележурналистус просьбой оказать содействие в решении их вопроса, после чего тележурналист привлек к проблеме ютящейся на скромной площади музыкальной школе внимание СМИ, и, соответственно, мэрии столицы. После встречи мэра Москвыи тележурналиста Евгения Попова была достигнута договоренность о выделении школе нового отдельного здания.

«Рад, что проблема была решена достаточно оперативно. Безусловно, это заслуга родителей, их активности. Они проявили настойчивость и постоянно напоминали властям о необходимости предоставить детям более комфортные условия для занятий музыкой. Ускорить процесс помогла встреча с мэром города, который откликнулся на просьбы людей. Впереди хлопоты по ремонту помещения и благоустройству прилегающей территории. Надеюсь, это не займет много времени. Буду держать ситуацию на контроле», — сообщил телеведущий.

Более миллиона столичных детей от 8 до 15 лет получают дополнительное образование в сети учреждений детского творчества, в который входят 150 колледжей и школ искусств. Эта сеть самая крупная в мире, кроме того, более 80% кружков, посещаемых детьми, бесплатны.