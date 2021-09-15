Благодаря помощи Евгения Попова музыкальная школа района Фили-Давыдково переедет в отдельное здание
12:12 15.09.2021
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Автор фото Роза Абрамова
«Рад, что проблема была решена достаточно оперативно. Безусловно, это заслуга родителей, их активности. Они проявили настойчивость и постоянно напоминали властям о необходимости предоставить детям более комфортные условия для занятий музыкой. Ускорить процесс помогла встреча с мэром города, который откликнулся на просьбы людей. Впереди хлопоты по ремонту помещения и благоустройству прилегающей территории. Надеюсь, это не займет много времени. Буду держать ситуацию на контроле», — сообщил телеведущий.
Более миллиона столичных детей от 8 до 15 лет получают дополнительное образование в сети учреждений детского творчества, в который входят 150 колледжей и школ искусств. Эта сеть самая крупная в мире, кроме того, более 80% кружков, посещаемых детьми, бесплатны.
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