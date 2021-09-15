СМИ опубликовали полный «список Собянина»

12:25

Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Государственную Думу на своем персональном сайте.

«Через несколько дней, 17-19 сентября, мы будем выбирать депутатов Государственной думы. Эти выборы определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития нашей страны на ближайшие пять лет. Я возглавляю московский список «Единой России» и призываю вас отдать свой голос за эту партию, которая идет на выборы большой командой кандидатов при поддержке неравнодушных москвичей», — пишет на сайте Сергей Собянин.

В команду Собянина входят люди с разным опытом, политическим и профессиональным, среди них есть как впервые выдвинувшие свои кандидатуры представители общественности, так и действующие парламентарии Госдумы.

«Каждого из них я знаю как человека, который искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей», — подчеркивает Собянин.

В команду входят телеведущий Тимофей Баженов, военный репортер Евгений Попов, депутат Госдумы Петр Толстой, правозащитница Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, предприниматель Евгений Нифантьев, руководитель общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая, ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Ирина Белых, врач-педиатр Александр Румянцев, депутат Госдумы Роман Романенко, депутат Госдумы Галина Хованская, народный артист России Дмитрий Певцов, публицист Анатолий Вассерман, доброволец-спасатель Олег Леонов.

Напоминаем: выборы в традиционном и онлайн-формате будут проходить с 17 по 19 сентября, москвичи выберут депутатов Государственной Думы, Мосгордумы в №19 и №37 округах, а также муниципальных депутатов в Щукине.