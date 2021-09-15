Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году
17:34 15.09.2021
В 2021 году в столице благоустроено более 5 тысяч парков, дворов и других городских объектов - сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы.
«Правительством Москвы рассмотрен отчет об итогах работы по созданию комфортной городской среды в 2021 году. Также был заслушан доклад о подготовке города к отопительному зимнему периоду 2021-2022 годов. После вынужденной паузы в 2020 году, вызванной пандемией COVID-19, в 2021 году правительство Москвы продолжило реализацию комплексной программы повышения качества и комфорта проживания в городе», — отмечается в сообщении.
Основные работы этого года - благоустройство зеленых зон, площадей и улиц, придомовых территорий, бесперебойная работа городской инфраструктуры, а также поддержание чистоты, экологический мониторинг и природоохранная деятельность.
В 2021 году обустраиваются территории, прилегающие к 14 станциям метро, автобусные маршруты в ТиНАО, четыре станции МЦД и семь шумозащитных экранов - в целом более 5 тысяч объектов.
«Начиная с 2011 года правительство Москвы комплексно благоустроило 441 улицу и общественное пространство общей протяженностью 337,7 км. В 2021 году новый облик получил 21 городской объект, в том числе: улицы и набережные острова Балчуг; Дмитровский пер., соединяющий ул. Большая Дмитровка и Петровка; участок Ленинского проспекта от ул. Кравченко до МКАД (5 км); ул. Красная Пресня и Звенигородское шоссе до ТТК (2,5 км); территория, прилегающая к открытому в 2020 году центру «Моя работа» по адресу: ул. Шаболовка, д. 48», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в 2022 году запланировано благоустройство 52 общественных пространств, а с 2011 года правительством города благоустроено более 886 «зеленых» территорий общей площадью 19,5 тыс. га.
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