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Самоизоляция Путина продлится как минимум неделю - Песков

13:32 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самоизоляция президента РФ Владимира Путина из-за случаев ковида в его окружении продлится минимум неделю. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней еще продлится [самоизоляция]. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать", - отметил представитель Кремля.

О том, что Путин ушел на самоизоляцию, было объявлено утром во вторник.

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