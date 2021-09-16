Самоизоляция Путина продлится как минимум неделю - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самоизоляция президента РФ Владимира Путина из-за случаев ковида в его окружении продлится минимум неделю. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней еще продлится [самоизоляция]. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать", - отметил представитель Кремля.

О том, что Путин ушел на самоизоляцию, было объявлено утром во вторник.