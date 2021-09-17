Администрация Байдена считает для себя главным приоритетом проблему климата - Блинкен
17:40 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена считает для себя самой приоритетной мировой проблемой изменение климата. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая со вступительным словом перед началом онлайн-саммита по энергетике и климату.
"Наша задача, как вы знаете, заключается в том, чтобы усилить наш коллективный ответ на климатический кризис", - сказал он. "Ни один из вызовов не находится выше в списке глобальных приоритетов для нынешней администрации", - подчеркнул Блинкен.
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