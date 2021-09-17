Политолог Михаил Виноградов: Подмосковье придает большую публичность процессу выборов
19:16 17.09.2021
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«Я думаю, что достаточно важная структура, которая выглядит современно», – дал оценку политолог.
Михаил Виноградов отметил, что «политические традиции неодинаковые в разных регионах, и стремление в Московской области сделать эту процедуру более наглядной, понятной, вполне естественно».
«Говорить о том, что процесс выборов во всех регионах будет стерилен – это игнорировать те или иные реалии, которые существуют, – сказал Михаил Виноградов. – Подмосковье относится к этому более внимательно, придает большую публичность – это логично и справедливо. Всегда существует тревожность, особенно когда 3 дня проходит голосование. Исторически для старшего поколения выборы – важный процесс. Интерес существует – люди обнаруживают себя на избирательных участках и, возможно, к воскресенью таких людей будет больше».
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