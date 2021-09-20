Работницам муниципалитета Кабула запретили выходить на работу
14:00 20.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Новые власти Афганистана запретили работницам муниципалитета Кабула выходить на работу. В том случае, если их работу могут выполнять мужчины. По подсчетам мэрии, сейчас в столичном муниципалитете работает около тысячи женщин. Ранее талибы запретили девочкам учиться в школах. Однако они утверждают, что это сделано на время, пока не будут готовы новые процедуры раздельного обучения детей.
Власть в Афганистане в середине августа захватила группировка «Талибан», которая в России признана террористической и запрещена.
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