С Францией обошлись неприемлемо в ситуации с AUKUS - глава Еврокомиссии
22:00 20.09.2021 Источник: Интерфакс
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник назвала "неприемлемым" отношение к Франции в связи с новым договором о безопасности, заключенным между Великобританией, Австралией и США (AUKUS).
"С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом", - сказала она в интервью телеканалу CNN, добавив, что Брюссель и правительства стран союза хотели бы знать, почему и как это произошло.
Глава исполнительной коллегии ЕС впервые на таком высоком уровне выразила реакцию союзных институтов на объявление о новом оборонном пакте AUKUS и как следствие расторжение контракта на поставки Францией подлодок Австралии.
Ранее в понедельник на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер сказал, что в ЕС не исключают влияние этого события на ход переговоров с Канберрой о заключении соглашения о свободной торговле. "Мы анализируем влияние, которое объявление AUKUS окажет на график торговых переговоров между ЕС и Австралией", - сказал Мамер.
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