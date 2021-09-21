Олег Дерипаска встретился с экологическими волонтерами и учеными в Иркутске
11:15 21.09.2021
|Фото Михаила Архипова
Как обратили внимание эко-волонтеры, общество становится более внимательным к экологичному образу жизни, у людей появилась потребность принимать участие в массовых волонтерских акциях. К примеру, в этом году на проект «360» по уборке берегов Байкала и других заповедных территорий, который проводится ежегодно на протяжении уже более 10 лет, регистрация завершилась буквально за 14 минут.
«Олегу Владимировичу на самом деле не все равно, он беспокоится о проблеме экологии вокруг Байкала и готов решать эти вопросы на федеральном уровне и даже на межгосударственном уровне. Так же мне показалось очень здорово, что от него прозвучала идея объединения сообществ Иркутской области и Бурятии по решению экологических проблем Байкала», – рассказала экоблогер Анастасия Емельянова.
«В ходе вчерашней встречи были обозначены все основные острые проблемы экосистемы Байкала, это и внедрение раздельного сбора отходов на Байкале и в населенных пунктах, снижение антропогенной нагрузки на экосистему от населенных пунктов, я уверен, что все эти предложения оформятся в какой-то проект, решающий эти целевые задачи, – считает эксперт по экологичности и РСО, руководитель АНЭО Eco2Day Александр Ким. – У каждого из нас была возможность высказать свое мнение, и оно действительно было выслушано, и конечно хочется поблагодарить Олега Владимировича за его открытость. За готовность к решению этих проблем».
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