Копенгаген назвали самым безопасным городом в мире
17:00 22.09.2021 Источник: Газета.Ru
Аналитическое подразделение компании Economist Group от Economist Intelligence Unit определило самый безопасный город в 2021 году. Об этом сообщает CNN.
Как пишет издание, безопасность долгое время была первостепенной заботой путешественников, когда дело доходило до выбора маршрута. Но в 2020 и 2021 году из-за пандемии «безопасность» обрела другие категории.
Economist Intelligence Unit оценивает каждый год 60 международных туристических направлений по безопасности: личной, цифровой, здоровья, инфраструктуре и экологической.
Копенгаген впервые получил статус самого безопасного города в мире. Он набрал 82,4 из 100 баллов. Столица Дании в 2019 году занимала только восьмое место в рейтинге. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 16:32 22.09.2021
- Мизулина предложила передать МВД изъятие детей из семей
- 16:12 22.09.2021
- Самолет премьера Индии пролетел над Пакистаном впервые за три года - СМИ
- 16:00 22.09.2021
- Около 61% месячной нормы осадков выпало в Москве за три дня
- 15:32 22.09.2021
- Глава МВД присвоил очередные звания сотрудникам ДПС, обезвредившим нападавшего в Перми
- 15:12 22.09.2021
- Госсекретарь Ватикана считает, что условия для поездки Папы Римского в Россию не созрели
- 15:00 22.09.2021
- Больше половины жителей ЕС полагают, что между Россией и США идет холодная война - опрос
- 14:32 22.09.2021
- Кремль не будет раскрывать детали обсуждения лидерами РФ и США слов Байдена об "убийце"
- 14:30 22.09.2021
- Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности итогов ДЭГ
- 14:12 22.09.2021
- РФ категорически не согласна с позицией Турции по Крыму - Песков о заявлениях Эрдогана
- 14:00 22.09.2021
- В Москве выявили 1 991 случай заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать