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НОВОСТИ

Копенгаген назвали самым безопасным городом в мире

17:00 22.09.2021 Источник: Газета.Ru

Аналитическое подразделение компании Economist Group от Economist Intelligence Unit определило самый безопасный город в 2021 году. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, безопасность долгое время была первостепенной заботой путешественников, когда дело доходило до выбора маршрута. Но в 2020 и 2021 году из-за пандемии «безопасность» обрела другие категории.

Economist Intelligence Unit оценивает каждый год 60 международных туристических направлений по безопасности: личной, цифровой, здоровья, инфраструктуре и экологической.

Копенгаген впервые получил статус самого безопасного города в мире. Он набрал 82,4 из 100 баллов. Столица Дании в 2019 году занимала только восьмое место в рейтинге.  Газета.Ru

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