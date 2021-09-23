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Ресторатор Алексей Васильчук считает, что рациональность онлайн-голосования в XXI веке очевидна

14:25 23.09.2021

Говоря о целесообразности электронного голосования, ресторатор, совладелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук заметил, что в 21 веке, когда огромное количество услуг уже переведено в цифровой формат, оно очевидно.

«Во-первых, не все живут по месту прописки - вот я, например, живу за городом, прописан в городе - и поехать, потратить полдня, чтобы голосовать, всегда проблематично. Естественно, проще электронно проголосовать. Это первое. Второе – все-таки 21 век, научно-технический прогресс, сейчас все в электронном виде, любые услуги. Конечно, удобно. Это, мне кажется, даже не обсуждается», — сказал ресторатор.

Также, на его взгляд, акции и программы в духе #ВыбираемВместе «Миллион призов» - выгодны как бизнесу, так и принимающим в них участие людям: «Я думаю, что любые акции такого плана как «Миллион призов» полезны и людям, потому что это интересно – люди квартиры выигрывают, представляете, это прекрасно. Плюс, еще поддержка бизнеса, стимулирует продажи в ресторанах, магазинах».

Победителями программы «Миллион призов», разыгранной в трехдневный срок среди участников ДЭГ, стали 250 242 человека.

Напоминаем: электронное голосование проходило в Москве с 17 по 19 сентября. Для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались более 2 миллионов москвичей, а явка превысила 96%.

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