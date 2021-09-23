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Fitch улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 г. до 4,3%

16:00 23.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России в 2021 г. на 0,6 процентных пункта (п. п.) по сравнению с июньским прогнозом, до 4,3%, следует из материалов к вебинару агентства.

При этом Fitch сохранило ожидания по росту ВВП РФ в 2022 г. на уровне 2,7% и на 2% в 2023 г.

Вместе с тем агентство прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2021 г. на уровне 6%, в 2022 г. - 4,2%, в 2023 г. - 4%. Ключевая ставка ЦБ РФ, по прогнозу, вырастет с текущих 6,75% до 7% в этом году, в 2022 г. аналитики агентства ожидают снижения ставки до 6%, в 2023 г. - до 5,5%.

В материалах отмечается, что более высокий рост ВВП РФ ожидается в результате реформ законодательства, направленных на устранение структурных ограничений роста при сохранении макроэкономической стабильности. Также аналитики Fitch указали на значительное укрепление бюджетных и внешних накопительных буферов РФ за счет стабильно высоких цен на нефть и других доходов.

Среди негативных факторов, влияющих на рост экономики РФ, в агентстве назвали введение дополнительных санкций, которые подрывают макроэкономическую и финансовую стабильность. Также аналитики Fitch отметили усиливающееся влияние волатильности цен на нефть на экономику РФ и ухудшение суверенного платежного баланса, в том числе из-за роста обязательств крупного государственного сектора.

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