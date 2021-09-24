«Салют, с днем рождения!»: виртуальным ассистентам Салют — Сберу, Афине, Джой — исполнился год
14:40 24.09.2021
|Фото: SberDevices
Все три ассистента очень разные, обладающие развитым эмоциональным интеллектом, за год существования развили «характеры», стали лучше понимать пользователей и теперь могут поддерживать живой диалог, научились давать эмоционально окрашенные комментарии. Например. Афина участвовала в сессии, посвящённой искусственному интеллекту, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и даже задавала свой вопрос лично Президенту РФ на конференции AI Journey 2020. Джой ведёт шоу на СберПрайм ТВ.
Помощь мобильных ассистентов сейчас доступна не только в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, но также с расширившейся линейки умных устройств Sber и телевизоров под управлением ОС Салют ТВ. Также с ними уже можно взаимодействовать в приложении аудиосервиса СберЗвук на Android. А скоро это станет доступно и пользователям на iOS.
Появление виртуальных ассистентов в мобильном приложении Сбербанк Онлайн позволило клиентам Сбербанка экономить время на рутинных финансовых операциях — например, делать быстрые переводы при помощи голоса. Они помогают обменивать валюту, анализировать доходы и расходы, подмечая интересные паттерны, открывать брокерские счета, разбираться с тарифами и котировками акций.
Но ассистенты это не только финансы, но еще и очень широкий спектр услуг, направленных на развлечения: поиск любимых фильмов и мультиков, музыки, видео в интернете и последних новостей.
Ассистенты помогают в решении бытовых задач, к примеру заказ продуктов и других товаров на дом. Они могут организовать бронь столика в ресторане, записать в салон красоты или отложить талон к врачу. Кроме того, виртуальные ассистенты подружились с роботом Максом — и теперь с его помощью могут консультировать пользователей по получению госуслуг.
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