«Салют, с днем рождения!»: виртуальным ассистентам Салют — Сберу, Афине, Джой — исполнился год

14:40

Фото: SberDevices

Сегодня отмечают свой первый день рождения виртуальные ассистенты Салют — год назад в рамках масштабной конференции СберКонф были представлены Сбер, Афина и Джой. За это время воспользоваться их помощью или просто поболтать с виртуальными собеседниками успело более 20 миллионов человек, а число активных пользователей в месяц (MAU) приблизилось к 6 миллионам уже во втором квартале 2021 года, с их помощью осуществлялись денежные переводы, открывались брокерские счета, включались фильмы и мультики, ставились лайки, заказывались и оплачивались услуги.

Все три ассистента очень разные, обладающие развитым эмоциональным интеллектом, за год существования развили «характеры», стали лучше понимать пользователей и теперь могут поддерживать живой диалог, научились давать эмоционально окрашенные комментарии. Например. Афина участвовала в сессии, посвящённой искусственному интеллекту, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и даже задавала свой вопрос лично Президенту РФ на конференции AI Journey 2020. Джой ведёт шоу на СберПрайм ТВ.

Помощь мобильных ассистентов сейчас доступна не только в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, но также с расширившейся линейки умных устройств Sber и телевизоров под управлением ОС Салют ТВ. Также с ними уже можно взаимодействовать в приложении аудиосервиса СберЗвук на Android. А скоро это станет доступно и пользователям на iOS.

Появление виртуальных ассистентов в мобильном приложении Сбербанк Онлайн позволило клиентам Сбербанка экономить время на рутинных финансовых операциях — например, делать быстрые переводы при помощи голоса. Они помогают обменивать валюту, анализировать доходы и расходы, подмечая интересные паттерны, открывать брокерские счета, разбираться с тарифами и котировками акций.

Но ассистенты это не только финансы, но еще и очень широкий спектр услуг, направленных на развлечения: поиск любимых фильмов и мультиков, музыки, видео в интернете и последних новостей.

Ассистенты помогают в решении бытовых задач, к примеру заказ продуктов и других товаров на дом. Они могут организовать бронь столика в ресторане, записать в салон красоты или отложить талон к врачу. Кроме того, виртуальные ассистенты подружились с роботом Максом — и теперь с его помощью могут консультировать пользователей по получению госуслуг.