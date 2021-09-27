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Организатор экспедиции, повлекшей смерть туристов на Эльбрусе, написал явку с повинной

16:00 27.09.2021 Источник: Интерфакс

Задержанный по подозрению в гибели туристов при восхождении на Эльбрус организатор экспедиции дал признательные показания и написал явку с повинной, сообщили в Следственном комитете (СК).

"Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили имени подозреваемого.

Ранее в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии "Интерфаксу" сообщили о задержании организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять человек.

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