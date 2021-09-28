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РФ готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа при необходимости - Песков

13:00 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа в случае необходимости, заявил во вторник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, этого никто не отвергал, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны".

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