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НОВОСТИ

Сбербанк помог казне

14:33 28.09.2021

В марте 2020 г. правительство РФ за счет средств Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) приобрело у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Сделка оказалась крайне выгодной и принесла казне хороший доход. Это следует из опубликованного Счетной палатой заключения на исполнение Федерального бюджета за прошлый год.

Сумма иных разрешенных финансовых активов ФНБ в 2020 году выросла в три раза до 4,8 трлн рублей. Как следует из заключения Счетной палаты, финансовые активы подорожали в основном за счет размещения части средств фонда в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России», а также переоценки их стоимости. Стоимость правительственного пакета акций Сбербанка в 2020 году выросла на 43,6% (932 млрд рублей), говорится в заключении Счетной палаты.

Вырос и совокупный доход от управления средствами ФНБ. По итогам 2020 года он достиг 345,3 млрд рублей, что в 5,6 раза больше запланированного показателя. Причем большую часть этой суммы обеспечили рекордные дивиденды Сбербанка, которые в 2020 году составили 18,4 рубля на одну акцию (более 55% чистой прибыли).

«Размер доходов от размещения средств ФНБ в финансовые активы, зачисленных в федеральный бюджет в 2020 году, увеличился на 211 млрд рублей, что связано с поступлениями доходов от размещения средств ФНБ в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России», — говорится в заключении Счетной палаты.

В 2021 г. Сбербанк снова выплатил самые большие дивиденды на российском рынке – 422 млрд, из которых 211 млрд руб. опять получит ФНБ. Так на годовом собрании акционеров Сбербанка министр финансов РФ и Председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов отметил следующее: «Сберегательный банк – хороший актив для инвесторов. Правительство Российской Федерации, став акционером, тоже позитивно оценивает работу за прошлый год. Мы видим хорошие финансовые результаты, в том числе, отдачу от капитала, который был вложен в банк и в экосистему»

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