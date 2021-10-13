Здравоохранение 2.0: основные тренды цифровизации здравоохранения

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Цифровые технологии сегодня активно интегрируются в систему здравоохранения. Они позволяют увеличить доступность медицины, упростить работу врачам, повысить качество оказания врачебных консультаций, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения. Как проходят процессы цифровизации отрасли, какие существуют перспективы и вызовы – эти и многие другие вопросы обсудили эксперты в рамках панельной дискуссии «Здравоохранение 2.0. Основные тренды развития здравоохранения на 2021‒2025 годы», которая состоялась на международном конгрессе «Цифровая медицина и информационные технологии в здравоохранении».

Уже в этом году мировой объем инвестиций в технологические стартапы в области здравоохранения превысил 30 млрд долл., обогнав по темпам 2020 год. В период пандемии произошел значительный рост внедрений новейших цифровых технологий. Если посмотреть на показатели востребованности дистанционных форматов обращений к врачу, то, например, в США эти показатели выросли в 40 раз за два года. Аналогичные тенденции наблюдаются и в России. Сегодня цифровые технологии активно развиваются, внедряются на всех уровнях – от частных компаний до государственных медучреждений. При этом участники дискуссии отметили ряд вызовов, связанных, с одной стороны, с необходимостью обеспечения качественного сопровождения запросов пациентов медучреждениями с упором на сервисную составляющую, а с другой – с трансформацией самой отрасли, накоплением массивов цифровых данных, их анализом и использованием, а также подготовкой специалистов, свободно ориентирующихся в цифровых реалиях.

«Мы живем в период, когда новые технологии уже заявлены и активно развиваются, постепенно входят и интегрируются в индустрию, но, с другой стороны, пока еще не получили достаточного правового статуса, – отметил вице-президент, руководитель индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский. – Цифровые технологии сегодня становятся всё более востребованными как профессионалами, управленцами и практикующими врачами, так и пациентами. Это непростой, динамичный период развития отрасли, который, очевидно, приведет к качественно новому уровню оказания медицинских услуг».

Эксперты отмечают, что фактически речь идёт о необходимости организации единого цифрового пространства, в котором могут бесшовно взаимодействовать государственные медицинские структуры, частные бизнес-образования и пациенты.

«Уже третий год в сфере здравоохранения мы занимаемся созданием единого цифрового контура, – отметил руководитель Центра компетенций по цифровой трансформации здравоохранения Минздрава РФ Михаил Левин. – Это означает выработку общей культуры ценностей, формирование цифровой среды, включающей в себя интегрированную электронную медицинскую карту, знания о пациенте, обеспечивающие преемственность оказания медицинской помощи. Речь идёт о комплексном облегчении взаимодействия жителей страны и системы здравоохранения посредством прикладных цифровых сервисов».

Участники дискуссии отметили необходимость и эффективность дальнего развития системы поддержки принятия врачебных решений, которая способствует сокращению рутинных процессов и повышает качество оказания медицинской помощи.

«Все наши разработки и решения направлены на минимизацию рутинных операций врачей, – рассказал Артур Газиев, директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ. – Один из ведущих трендов сегодня – развитие системы поддержки принятия врачебных решений, которая должна стать основополагающей частью всей информационной медицинской системы».

Коренным образом меняется и статус самого пациента. Медицина становится клиентоцентричной, при этом на пациента возлагается большая ответственность как за следование врачебным рекомендациям при лечении заболеваний, так и в целом за более внимательное отношение к здоровью, обеспечению здорового образа жизни. Индустрия здравоохранения трансформируется, и вслед за этим требуются новые подходы при обучении медицинских специалистов не только в центрах компетенций, но и в масштабах страны.

Модератором состоявшейся дискуссии выступил вице-президент, руководитель индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский. Участие в обсуждении приняли: руководитель Центра компетенций по цифровой трансформации здравоохранения Минздрава РФ Михаил Левин; директор по развитию бизнеса проекта WebioMed Александр Гусев; ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, кандидат медицинских наук Виктор Гомболевский; генеральный директор RX Code Денис Вязников; директор по развитию бизнеса и продажам СберМедИИ Артур Газиев.