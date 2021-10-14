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В России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию

12:06 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 299, до 7 892 980. Это максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 670, до 6 937 756. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 986 против 984 днем ранее, до 220 315. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

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