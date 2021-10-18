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Посол Франции покинул Минск, глава дипмиссии Белоруссии отозван из Парижа - МИД

16:12 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Франции в Минске Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и уже покинул Белоруссию, для консультаций также отозван глава диппредставительства в Париже Игорь Фисенко. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского МИД.

"Глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - отметили в министерстве. По информации внешнеполитического ведомства, де Лакост уже "покинул страну". В свою очередь посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко "был отозван в Минск на консультации".

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