Сбер оценил перспективы легкой промышленности России на форуме «Мануфактура 4.0»

18:45

Темой Всероссийского форума легкой промышленности «Мануфактура 4.0» в этом году стала «Трансформация лёгкой промышленности и индустрии моды: технологические и экологические тренды». Сбер выступил партнером форума, также представители банка и компаний экосистемы осветили возможности и перспективы отрасли, а также рассказали о зеленом финансировании и других возможностях для предприятий легпрома.

Исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева отметила, что в связи с тем, что импорт отрасли на сегодняшний день составляет две трети рынка, отрасль имеет хорошую возможность для увеличения внутреннего производства. Трансформация диктует четкое стратегическое планирование и анализ рынка, что позволит грамотно выбрать финансовые инструменты. Также важное значение играет оценка экологических рисков, экономическая эффективность проекта, точное понимание потребительских предпочтений. Сбербанк, являясь ключевым партнером отрасли, заинтересован в эффективности инвестиций.

«У России есть хороший потенциал локализации внутреннего производства. Российский рынок сегодня только на четверть обеспечен внутренним производством, а это хорошая возможность для замещения импорта. Современные инструменты поддержки включают в себя не только прямое финансирование, но и меры поддержки со стороны государства. Качественная модернизация отечественной лёгкой промышленности возможна при комплексном использовании всех мер поддержки в совокупности с банковским финансированием» - подчеркнула Алла Сбитнева.

Для решения задач, которые стоят перед компаниями экосистема Сбера предлагает комплексный подход, а не только традиционное финансирование. Это управление задолженностью через факторинг, приобретение специализированного оборудования и техники с помощью лизинговых продуктов, развитие каналов сбыта, и повышение операционной эффективности предприятия.

Управляющий директор по развитию бизнеса Андрей Соколов, принимающий в мероприятии участие от компании СберФакторинг, рассказал о факторинге, как об удобном финансовом инструменте для развития бизнеса компаний, работающих на отсрочке платежа. Руководитель направления легкой промышленности Департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Дмитрий Калинин со своей стороны отметил новые лизинговые продукты, предложенные отрасли: лизинг автомобильного транспорта и специальной техники без аванса, «коробочные» экспресс-решения с лизингом оборудования, «Зеленый лизинг».