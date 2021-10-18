Работодателям Петербурга рекомендовано перевести сотрудников на "удаленку" с 1 по 3 ноября
21:20 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.
"Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт -Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 22:00 18.10.2021
- Богатейшие 10% американцев владеют 89% всех акций в США
- 20:40 18.10.2021
- В Тюменской области обязательная вакцинация вводится для отдельных категорий граждан
- 20:00 18.10.2021
- Отношения России и Запада становятся все более сложными, считает глава МИД ФРГ
- 19:20 18.10.2021
- Шок в экономике после пандемии в целом преодолен, РФ находится в этом тренде - Мишустин
- 18:45 18.10.2021
- Сбер оценил перспективы легкой промышленности России на форуме «Мануфактура 4.0»
- 18:40 18.10.2021
- Банды обстреляли кортеж премьер-министра Гаити
- 18:00 18.10.2021
- В Нигерии бандиты убили на рынке 30 человек - Reuters
- 17:48 18.10.2021
- Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге работодателей Universum
- 17:32 18.10.2021
- В структуре бедности в РФ семьи с детьми составляют 80%
- 17:12 18.10.2021
- Материнский капитал на первого ребенка с 2020 года получили 770 тыс. семей - Котяков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать