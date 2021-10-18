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Работодателям Петербурга рекомендовано перевести сотрудников на "удаленку" с 1 по 3 ноября

21:20 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы в предпраздничный период с 1 по 3 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям Санкт -Петербурга рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября", - говорится в сообщении.

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