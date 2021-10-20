Сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ взломан хакерами

18:29 Источник: Интерфакс

Официальный портал Отдела внешних церковных связей Московского патриархата подвергся в среду хакерской атаке. Технические специалисты зафиксировали две волны атаки на сервер. Несколько сотен тысяч вредоносных запросов в секунду вывели сервер из строя, сообщает ОВЦС в своем телеграм-канале.





"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно быстрее восстановить работоспособность ресурса и вновь рассказывать нашей аудитории новости Русской православной церкви", - говорится в сообщении.Интерфакс