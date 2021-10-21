"Спутник V" может получить одобрение в течение ближайших 2-х месяцев - РФПИ
23:30 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы ожидаем группу инспекторов [ВОЗ] в ближайшее время в России, и мы ожидаем одобрение [вакцины "Спутник V"] ВОЗ в ближайшие пару месяцев", - сказал он в среду в эфире телеканала CNN.
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