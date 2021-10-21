В ТПП предложили на период нерабочих дней освободить бизнес от налогов
16:00 21.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ТПП предложили освободить бизнес от налогов в период нерабочих дней. По оценкам правительства, потери могут достигать 4 миллиардов рублей в день.
Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он предложил бизнесу дать возможность реструктурировать долги перед банками при их наличии. Катырин добавил, что поддерживает новые ограничительные меры. По его мнению, с их помощью удастся сбить волну подъёма заболеваемости COVID-19.
В Москве устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Говорит Москва
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