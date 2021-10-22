Оператор погибла, режиссер ранен на съемках вестерна с Алеком Болдуином - портал
09:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека получили ранения различной степени тяжести из-за неправильно сработавшего оружия на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) с участием американского актера Алека Болдуина, оператор картины позднее умерла в больнице. Об этом сообщил в четверг портал Ти-эм-зи со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Фе.
По его данным, инцидент произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, но в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом.
42-летний оператор Галина Хатчинс была доставлена санавиацией в больницу, где умерла от полученных ранений. Как сообщил журналу "Голливуд репортер" помощник шерифа, 48-летний режиссер Джоэл Соуза находится в больнице в критическом состоянии. В департаменте полиции округа также сказали, что оружие, ставшее причиной гибели оператора, было в руках у Болдуина.
Пока неизвестно, был ли инцидент вызван человеческим фактором или поломкой реквизита. Местный шериф с помощниками ведет расследование, съемки остановлены.
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