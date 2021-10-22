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Движение «Голос» признали иноагентом из-за перевода на 200 руб. от гражданки Армении - СМИ

09:05 22.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Минюст объяснил признание движения «Голос» (включено в реестр НКО — «иностранных агентов») иноагентом переводами на 200 руб. от гражданки Армении. Об этом говорится в документах, которые ведомство представило в суд по оспариванию статуса «Голоса». Их опубликовал в ФБ сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

По его словам переводы пришли от некоей Манукян Норайр Львовны. При этом Мельконьянц обратил внимание, что «Норайр — это исключительно мужское. Суд отказался вызвать Манукян в качестве свидетеля или ознакомить представителя «Голоса» с письмом Росфинмониторинга, на том основании, что оно предназначено только «для служебного пользования» и может быть показано только судье. Кроме того, сопредседатель «Голоса» заявил, что у движения не было банковского счета, куда мог поступить перевод. В итоге суд отказал «Голосу» в удовлетворении иска.  Эхо Москвы

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