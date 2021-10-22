Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда по платным дорогам для легковушек
18:40 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С целью реализации сложных и капиталоемких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках, представляется целесообразным установление максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 руб. за 1 км", - говорится в документе.
Прежний максимальный тариф, установленный в 2015 году, - 3 руб. за 1 км, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. нсн/шбд/бма/бди
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