Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в Москве 24 октября
09:15 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
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