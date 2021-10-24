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Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в Москве 24 октября

09:15 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

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