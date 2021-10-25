Въезд в курортные регионы РФ предложили осуществлять по справкам о вакцинации

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вирусолог предложил ввести въезд в курортные регионы по справкам о вакцинации. Такие правила стоит распространить на время нерабочих дней. Ранее аналогичную меру ввели в Ивановской области.

На контрольных пунктах организованные туристические группы обязаны предоставить сертификаты о прививке против коронавируса.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-вирусолог Виктор Ларичев заявил, что подобные правила нужно ввести в тех субъектах, куда россияне могут поехать на отдых во время выходных дней. Специалист добавил, что мегаполисы также нуждаются в этом. По мнению Ларичева, для въезда в другие регионы человек должен быть привит. Такая тактика поможет разбить цепочку заражений.

«На мой взгляд, это единственный нормальный способ инициировать людей к вакцинации. В каждом отдельном регионе нужно по-разному смотреть. В Москве это нужно максимально долго. В те регионы, в которые люди поедут отдыхать, хотя их просили не ехать отдыхать, а сидеть дома, это ограничение вводится не для того, чтобы ехали и отдыхали, а для того, чтобы разделить людей, чтобы они не заражали друг друга. В этих регионах придётся делать только на время, пока можно приехать, как только туда нельзя будет приехать, то есть надо будет идти на работу, можно будет кордоны убирать».

В Севастополе выставят блокпосты для проверки QR-кодов вакцинированных.