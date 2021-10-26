Апелляция на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время
14:32 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Апелляция в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время, сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Я думаю, что в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения. <…> Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов", - сказал он.
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