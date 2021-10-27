Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
16:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянка Дина Аверина выиграла финал в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, для спортсменки это золото стало 15-м на мировых первенствах. Соревнования проходят в японском Китакюсю.
Победительница набрала 29,125 балла. Второй стала Арина Аверина (27,675), третье место заняла белоруска Алина Горносько (27,300).
Авериным по 23 года. Дина Аверина является 15-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на мировых первенствах четыре раза.
Мировое первенство завершится 31 октября.
НОВОСТИ
- 17:12 27.10.2021
- Общий долг россиян по кредитам достиг 23,9 трлн рублей
- 17:10 27.10.2021
- «Длинные» выходные: оперштаб Москвы опубликовал ответы на основные вопросы
- 17:00 27.10.2021
- Израиль утвердил планы возведения 3 144 единиц жилья на Западном берегу - СМИ
- 16:32 27.10.2021
- Зеленский просит проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине
- 16:12 27.10.2021
- Полиция обнаружила в Югре два склада с 11 тоннами контрафактного алкоголя - УМВД
- 15:32 27.10.2021
- Суд ЕС наложил на Польшу штраф в 1 млн евро в день до выполнения требований ЕК
- 15:12 27.10.2021
- Глава ДНР заявил, что войскам Украины удалось захватить село Старомарьевка
- 15:00 27.10.2021
- Борт Каир - Москва вернулся в аэропорт из-за подозрительного послания на одном из кресел
- 14:32 27.10.2021
- В Думу внесен проект об ответственности за отождествление роли СССР и нацистской Германии
- 14:12 27.10.2021
- США заверили британский суд, что Ассанж сможет отбывать заключение в Австралии - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать