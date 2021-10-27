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Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

16:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянка Дина Аверина выиграла финал в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, для спортсменки это золото стало 15-м на мировых первенствах. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Победительница набрала 29,125 балла. Второй стала Арина Аверина (27,675), третье место заняла белоруска Алина Горносько (27,300).

Авериным по 23 года. Дина Аверина является 15-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на мировых первенствах четыре раза.

Мировое первенство завершится 31 октября.

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