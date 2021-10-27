Израиль утвердил планы возведения 3 144 единиц жилья на Западном берегу - СМИ
17:00 27.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия по планированию израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан утвердила в среду планы строительства 3 144 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильское государственное радио "Кан".
По его информации, по итогам заседания комиссии 2 000 квартир и домов на одну семью для поселенцев получили окончательное одобрение властей на начало строительства, еще 1 344 продвинулись по различным этапам израильской многоступенчатой бюрократической процедуры утверждения нового жилья на Западном берегу.
Радиостанция отмечает, что израильские власти впервые утверждают планы строительства в поселениях с момента прихода в США к власти администрации президента Джо Байдена в январе 2021 года и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в июне.
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