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Brexit повлияет на британскую экономику негативнее пандемии - эксперт

14:00 28.10.2021 Источник: Интерфакс

Выход Великобритании из ЕС в долгосрочной перспективе будет иметь более негативные последствия для британской экономики, нежели пандемия коронавируса COVID-19, передает Би-би-си со ссылкой на Управление по бюджетным вопросам.

"В долгосрочной перспективе воздействие Brexit является более значительным, чем воздействие пандемии", - заявил председатель управления Ричард Хьюс.

По его словам, согласно прогнозам, выход из ЕС на 4% сократит потенциальный ВВП в долгосрочном плане. При этом пандемия, как предполагается, сократит в дальнейшем этот показатель на 2%.

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