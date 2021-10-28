Brexit повлияет на британскую экономику негативнее пандемии - эксперт

14:00 Источник: Интерфакс

Выход Великобритании из ЕС в долгосрочной перспективе будет иметь более негативные последствия для британской экономики, нежели пандемия коронавируса COVID-19, передает Би-би-си со ссылкой на Управление по бюджетным вопросам.

"В долгосрочной перспективе воздействие Brexit является более значительным, чем воздействие пандемии", - заявил председатель управления Ричард Хьюс.

По его словам, согласно прогнозам, выход из ЕС на 4% сократит потенциальный ВВП в долгосрочном плане. При этом пандемия, как предполагается, сократит в дальнейшем этот показатель на 2%.