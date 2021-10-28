Brexit повлияет на британскую экономику негативнее пандемии - эксперт
14:00 28.10.2021 Источник: Интерфакс
Выход Великобритании из ЕС в долгосрочной перспективе будет иметь более негативные последствия для британской экономики, нежели пандемия коронавируса COVID-19, передает Би-би-си со ссылкой на Управление по бюджетным вопросам.
"В долгосрочной перспективе воздействие Brexit является более значительным, чем воздействие пандемии", - заявил председатель управления Ричард Хьюс.
По его словам, согласно прогнозам, выход из ЕС на 4% сократит потенциальный ВВП в долгосрочном плане. При этом пандемия, как предполагается, сократит в дальнейшем этот показатель на 2%.
НОВОСТИ
- 14:32 28.10.2021
- Кремль не будет разбираться в деле о распространении видео пыток в тюремной больнице
- 14:12 28.10.2021
- Президент Франции впервые после скандала с подлодками поговорил с премьером Австралии
- 13:32 28.10.2021
- Десять человек скончались от лихорадки денге в столице Индии - СМИ
- 13:20 28.10.2021
- Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить поступок посетителя
- 13:05 28.10.2021
- Путину доложат о письме благотворительных фондов по закону об иноагентах - Песков
- 13:00 28.10.2021
- Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Медведева орденом Сергия Радонежского II степени
- 12:42 28.10.2021
- Сбер запустил собственные программы для поддержки малого бизнеса
- 12:32 28.10.2021
- Президент Армении заявил, что готов уйти в отставку в случае изменения конституции
- 12:20 28.10.2021
- Под Мурманском ликвидировали сторонника ИГ, готовившего теракты на военных объектах - ФСБ
- 12:18 28.10.2021
- Сбер финансирует крупные проекты по развитию рыболовства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать