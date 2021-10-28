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Президент Франции впервые после скандала с подлодками поговорил с премьером Австралии

14:12 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном впервые после отказа Канберры от крупнейшего оборонного контракта с Парижем на поставку подводных лодок. Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце.

В разговоре Макрон отметил, что одностороннее решение Канберры "сократить стратегическое партнерство", отказавшись от контракта на подлодки в пользу другого проекта, "подорвало отношение доверия между двумя странами". В Елисейском дворце также отметили, что наибольшее внимание теперь необходимо уделить тому, в каком положении оказались "французские компании и их подрядчики, в том числе австралийские".

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