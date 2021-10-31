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В турецкой провинции Анталья в ДТП пострадали девять россиян - генконсульство

19:10 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере девять российских туристов пострадали в воскресенье в результате ДТП в турецком городе Серик, расположенном в провинции Анталья. Об этом сообщило генеральное консульство России в Анталье на своей странице в "Фейсбуке".

"31 октября в 07:30 в черте населенного пункта Серик (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. <...> В результате ДТП пострадали девять российских граждан", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания экстренной помощи. Три человека, в том числе двое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести. Они остаются под наблюдением медиков.

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