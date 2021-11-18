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Орбитальные испытания марсианского корабля Starship Маск планирует на начало 2022 года

07:14 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тестовый орбитальный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX  может состояться уже в январе 2022 года. Об этом заявил в среду основатель компании Илон Маск.

«Первый орбитальный полет мы надеемся провести в феврале <…>. В этом месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведем несколько тестов и совершим запуск в январе», — сказал он в ходе своего выступления по видеосвязи в мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

Предприниматель отметил, что первый такой запуск «связан с большим риском», так что нет уверенности, что все пройдет удачно, однако так или иначе в SpaceX «смогут добиться заметного прогресса» в плане развития систем аппарата.

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