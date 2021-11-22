Глава Союза журналистов не думает, что будет принят закон о запрете упоминать в СМИ национальность преступника
11:05 22.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Союза журналистов усомнился в принятии закона о запрете упоминать в СМИ национальность преступника. Документ ограничит свободу деятельности работников сферы медиа, заявил Владимир Соловьёв в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».
«То, что могут говорить или не могут СМИ, у нас определяется законом о печати, гражданским и уголовным кодексом. На данный момент такой формы нет — называть или не называть национальность преступника. Я думаю, вряд ли эта норма будет принята, потому что она каким-то образом будет ограничивать свободу печати».
Законопроект, запрещающий распространять СМИ сведения о национальности и вероисповедании преступников, внёс парламент Чеченской республики. Авторы инициативы считают, что документ необходим для сохранения межнационального мира в России.
В пояснительной записке говорится, что в России «каждое необдуманное и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны».
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