0
0
133
НОВОСТИ

Глава Союза журналистов не думает, что будет принят закон о запрете упоминать в СМИ национальность преступника

11:05 22.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Союза журналистов усомнился в принятии закона о запрете упоминать в СМИ национальность преступника. Документ ограничит свободу деятельности работников сферы медиа, заявил Владимир Соловьёв в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

«То, что могут говорить или не могут СМИ, у нас определяется законом о печати, гражданским и уголовным кодексом. На данный момент такой формы нет — называть или не называть национальность преступника. Я думаю, вряд ли эта норма будет принята, потому что она каким-то образом будет ограничивать свободу печати».

Законопроект, запрещающий распространять СМИ сведения о национальности и вероисповедании преступников, внёс парламент Чеченской республики. Авторы инициативы считают, что документ необходим для сохранения межнационального мира в России.

В пояснительной записке говорится, что в России «каждое необдуманное и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 22.11.2021
Состав руководящих органов "Единой России" обновится по итогам съезда - Перминов
0
39
12:00 22.11.2021
В России выявили 35 681 случай заражения коронавирусом за сутки
0
48
11:32 22.11.2021
Мигранты сменили тактику и пытаются проникнуть в Литву малыми группами - погранслужба
0
147
11:20 22.11.2021
Школьники РФ установили рекорд на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
0
121
11:04 22.11.2021
Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030
0
138
11:00 22.11.2021
Саакашвили может понадобиться помощь психиатра и психолога, заявил его личный врач
0
136
10:32 22.11.2021
Японские ученые допустили, что дельта-штамм коронавируса мог "сломаться"
0
180
10:30 22.11.2021
Бочкарев рассказал о ходе строительства ЮВХ в районе пересечения с Волгоградским проспектом
0
163
10:20 22.11.2021
В июле Китай осуществил запуск ракеты с гиперзвукового глайдера - FT
0
206
10:05 22.11.2021
Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» затонула от столкновения с подлодкой НАТО
0
246

Возврат к списку