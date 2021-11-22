РФ за 10 месяцев увеличила в 2,64 раза поставки трубопроводного газа в Китай - таможня КНР
13:20 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки трубопроводного газа из России в Китай в январе - октябре увеличились в годовом исчислении примерно в 2,64 раза, превысив 5,94 млн тонн. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Как уточняется на сайте ведомства, динамика оказалась примерно такой же, как и за январь - сентябрь. Общая стоимость закупок Китаем у России этого вида энергоносителя за 10 месяцев составила 1,1 млрд долларов (увеличение в 2,13 раза).
По данным ведомства, среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину первое место продолжает занимать Туркмения: за указанный промежуток времени КНР импортировала из этой страны 19,79 млн тонн на 5,38 млрд долларов. На втором месте по объему поставок стоит Россия, за ней следует Казахстан (3,73 млн тонн на 865,01 млн долларов), а затем Узбекистан (2,57 млн тонн на 601,27 млн долларов) и Мьянма (2,53 млн тонн на 1,16 млрд долларов).
Согласно опубликованной статистике, ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Китаю в январе - октябре была Австралия (25,7 млн тонн на 11,43 млрд долларов), за ней следуют США (7,03 млн тонн на 3,88 млрд долларов), Малайзия (7,02 млн тонн на 3,05 млрд долларов) и Катар (7 млн тонн на 3,21 млрд долларов). Россия по импорту СПГ в КНР занимает шестое место (3,77 млн тонн на 2,06 млрд долларов), уступая пятую строчку Индонезии (4,16 млн тонн на 1,82 млрд долларов).
По статистике ГТУ, в 2020 году ведущим поставщиком трубопроводного газа для нужд экономики Китая была Туркмения, доля которой составила порядка 60% (20,7 млн тонн) от суммарного объема импорта этого энергоносителя Пекином. Россия за тот же промежуток времени экспортировала в КНР порядка 2,96 млн тонн на 636,34 млн долларов.
НОВОСТИ
- 13:32 22.11.2021
- Доля американцев, не желающих иметь детей, возросла с 2018 года до 44% - опрос
- 13:25 22.11.2021
- Юрий Гектин: информация со спутника «Арктика-М» уникальна
- 13:05 22.11.2021
- Цена на красную икру побила исторический максимум
- 13:00 22.11.2021
- Курс доллара на Мосбирже превысил 74 рубля
- 12:32 22.11.2021
- Лукашенко предупредил "диких политиков Польши" о последствиях угроз закрыть границу
- 12:20 22.11.2021
- В Москве выявили 2 786 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 22.11.2021
- Состав руководящих органов "Единой России" обновится по итогам съезда - Перминов
- 12:00 22.11.2021
- В России выявили 35 681 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 22.11.2021
- Мигранты сменили тактику и пытаются проникнуть в Литву малыми группами - погранслужба
- 11:20 22.11.2021
- Школьники РФ установили рекорд на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать