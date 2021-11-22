РФ за 10 месяцев увеличила в 2,64 раза поставки трубопроводного газа в Китай - таможня КНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки трубопроводного газа из России в Китай в январе - октябре увеличились в годовом исчислении примерно в 2,64 раза, превысив 5,94 млн тонн. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, динамика оказалась примерно такой же, как и за январь - сентябрь. Общая стоимость закупок Китаем у России этого вида энергоносителя за 10 месяцев составила 1,1 млрд долларов (увеличение в 2,13 раза).

По данным ведомства, среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину первое место продолжает занимать Туркмения: за указанный промежуток времени КНР импортировала из этой страны 19,79 млн тонн на 5,38 млрд долларов. На втором месте по объему поставок стоит Россия, за ней следует Казахстан (3,73 млн тонн на 865,01 млн долларов), а затем Узбекистан (2,57 млн тонн на 601,27 млн долларов) и Мьянма (2,53 млн тонн на 1,16 млрд долларов).

Согласно опубликованной статистике, ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Китаю в январе - октябре была Австралия (25,7 млн тонн на 11,43 млрд долларов), за ней следуют США (7,03 млн тонн на 3,88 млрд долларов), Малайзия (7,02 млн тонн на 3,05 млрд долларов) и Катар (7 млн тонн на 3,21 млрд долларов). Россия по импорту СПГ в КНР занимает шестое место (3,77 млн тонн на 2,06 млрд долларов), уступая пятую строчку Индонезии (4,16 млн тонн на 1,82 млрд долларов).

По статистике ГТУ, в 2020 году ведущим поставщиком трубопроводного газа для нужд экономики Китая была Туркмения, доля которой составила порядка 60% (20,7 млн тонн) от суммарного объема импорта этого энергоносителя Пекином. Россия за тот же промежуток времени экспортировала в КНР порядка 2,96 млн тонн на 636,34 млн долларов.