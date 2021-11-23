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НОВОСТИ

Сбер выпустил первую благотворительную структурную облигацию

13:02 23.11.2021

SberCIB выступил партнёром масштабного благотворительного проекта ко Дню матери, организованного платформой СберВместе и фондом «Детские деревни — SOS». С 1 октября по 10 декабря 2021 года банком запланированы четыре выпуска благотворительных структурных облигаций, 0,5% собранных средств будет передано в благотворительный сбор на платформе СберВместе.

«Две структурные облигации уже были успешно размещены, благодаря чему фонд пополнился на пять миллионов рублей. Первая книга была переподписана досрочно, полный объём в 500 млн рублей был собран всего за восемь дней. Общий объём размещения составит до двух миллиардов рублей. Мы задаём новый важный тренд на российском рынке, предлагая инвесторам структурный продукт с благотворительной составляющей. Учитывая всё большее внимание бизнеса, общества и государства к ESG-повестке, для многих наших клиентов важно не просто надёжно и выгодно разместить собственные средства, но и сделать это осознанно. Благотворительная структурная облигация — это отличный способ помочь детям и при этом получать высокий регулярный доход на рынке акций», — рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberCIB Андрей Шеметов.

Благотворительная структурная облигация выпущена в рублях, её базовые активы — корзина акций, в которую входят Сбербанк, OZON, «Норникель», МТС, «Полюс». Ценные бумаги размещаются на 3 года с гарантированным квартальным купоном 3% (12% годовых). Приобрести благотворительную облигацию могут физические и юридические лица, а также квалифицированные инвесторы.

СберВместе — простой способ помогать любому проекту, представленному на платформе. Основная задача сервиса — сделать благотворительность простой и востребованной, достаточно выбрать близкий вам проект и совершить пожертвование всего в несколько кликов.

«Детские деревни — SOS» — это место, где дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты живут в семейных домах вместе с SOS-мамами, получая всё необходимое для полноценного развития. Помочь фонду можно на сайте СберВместе.

SberCIB — бизнес-сегмент, входящий в корпоративно-инвестиционный блок банка, работающий с крупнейшими клиентами, предоставляющий широкий спектр финансовых решений: традиционное и мезонинное кредитование, акционерное финансирование, хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.

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