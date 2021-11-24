Лучший в мире клиентский опыт: у Сбера — 5 наград премии iCXA
13:07 24.11.2021
Сбер получил сразу 5 наград престижной международной премии International Customer Experience Awards (iCXA) в сфере клиентского опыта, присуждающейся организациям, использующим инновационные технологии для повышения качества обслуживания клиентов. Каждый год в конкурсе участвуют крупнейшие компании из нескольких десятков стран, а в жюри входят ведущие в мире специалисты в сфере клиентского опыта.
Золотую награду в номинации Customers at the Heart of Everything («Клиенты в сердце всего») взял проект SberNBA (Next Best Action), объединяющий потребности клиента с возможностями продуктов и сервисов Сбера. Решение построено на современном стеке open source инструментов, обеспечивающих требуемый уровень технологической и бизнес-готовности для трансформации продуктовой линейки B2C Сбера.
Серебро номинации Customers at the Heart of Everything («Клиенты в сердце всего») получил проект Сбера «Поддержка экосистемы и единый клиентский путь». Экспертами премии высоко оценена работа сети контактных центров банка и компаний экосистемы Сбера, использующими широкий пул инноваций, включая технологии ИИ.
В номинации Best Use of Insight and Feedback («Лучшее использование инсайтов и обратной связи») бронзовую награду завоевал проект «Индивидуальная коммуникационная политика». Это API-сервис в SberNBA, занимающийся аналитикой и регулированием рекламной рассылки с учетом индивидуальных особенностей и привычек клиента.
Еще одна бронзовая награда номинации Best Digital Transformation («Лучшая цифровая трансформация») присуждена Центру корпоративных решений (ЦКР) Сбербанка, за последний год повысившему эффективность работы персонала благодаря анализу данных с применением ИИ.
Бронза вручена Центру корпоративных решений Сбербанка в номинации Contact Centre («Контактный центр»). В настоящее время контакт-центр работает в формате 24/7, обслуживает 3 млн корпоративных клиентов, а также сотрудников банка, работающих с юридическими лицами. Он располагается в 7 городах, насчитывает порядка 4700 сотрудников и имеет собственный центр разработки. Начиная с 2019 года ЦКР консультирует клиентов и по B2B-продуктам экосистемы Сбера.
«Я хочу поблагодарить всех наших клиентов. Именно ради них Сбер трансформировался в высокотехнологичную клиентоцентричную компанию. Ради них он применяет лучшие на рынке технологии, многие из которых разрабатывает с нуля своими силами, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Каждая наша технология, продуктовый релиз, инновация направлены на то, чтобы ещё качественнее обслуживать наших клиентов и создать тот самый WOW-эффект, который создаёт у человека прочную эмоциональную связь с любимым брендом. И конечно, отдельное спасибо — жюри премии iCXA за внимательное изучение продуктов и сервисов Сбера и высокую оценку нашего труда», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Сбер получает сразу несколько наград в различных номинациях премии iCXA уже не первый год.
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