0
0
87
НОВОСТИ

Путин освободил Калашникова от должности главы ФСИН, назначив вместо него Гостева

13:00 25.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Об этом сообщила в четверг пресс- служба Кремля.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 25.11.2021
Законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса - Песков
0
28
13:20 25.11.2021
Экспорт электроэнергии в Китай из РФ в 2021 г. может на 30% превысить показатель 2020 г.
0
53
13:05 25.11.2021
Глава ЦРУ не обсуждал "гаванский синдром" с политическими собеседниками в Москве - Песков
0
88
12:32 25.11.2021
Девять горняков из оставшихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли
0
149
12:26 25.11.2021
Домклик признан лучшей банковской экосистемой недвижимости в России по версии Frank RG
0
136
12:20 25.11.2021
В Москве выявили 3 349 заразившихся коронавирусом за сутки
0
138
12:08 25.11.2021
Генерал ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси избран президентом Интерпола
0
154
12:07 25.11.2021
Сбер запустил круглосуточный online-сервис для получения правовой помощи
0
169
12:00 25.11.2021
В России вылечились после коронавируса 38 450 человек за сутки, это максимум за пандемию
0
163
11:32 25.11.2021
В Белоруссии в 2021 г. задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. выслали
0
201

Возврат к списку