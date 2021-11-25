Путин освободил Калашникова от должности главы ФСИН, назначив вместо него Гостева

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Об этом сообщила в четверг пресс- служба Кремля.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Аркадия Гостева, который ранее был заместителем руководителя МВД.