С 2022 года вторым по площади городом России после Москвы станет Саратов
09:32 26.11.2021
С 1 января 2022 года площадь Саратова составит более 2,1 тысячи квадратных километров. По сообщению чиновников городской мэрии, после вхождения в состав областного центра новых территорий береговая линия города превысит 100 километров, численность саратовцев составит около 900 тысяч человек.
Согласно данным РосИнфоСтата, самыми большими городами России по площади являются Москва (2,5 тысячи квадратных километра) и Санкт-Петербург, площадь которого составляет 1,4 тысячи квадратных километра. С Нового года Саратов станет вторым по площади городом в стране после столицы. fn-volga.ru
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