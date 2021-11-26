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Около 34% детей в школах Азербайджана учатся на русском языке

16:32 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 34% детей в школах Азербайджана учатся на русском языке, что говорит о стремлении этого народа поддерживать близкие контакты с Россией. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в пятницу на встрече в Сочи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка, поддержанию его", - сказал глава российского государства, обращаясь к своему визави.

Путин заметил, что русский язык преподается в более чем 300 азербайджанских школах. "34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке или изучают его. Это хороший показатель, который говорит о стремлении руководства Азербайджана и азербайджанского народа поддерживать близкие и разносторонние контакты", - уверен президент РФ.

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