На оборонном заводе в Дзержинске произошел взрыв, есть пострадавшие
11:30 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России подтвердило сообщение о взрывах на заводе боеприпасов имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.
"09:52 мск, Нижегородская область, ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова". По предварительной информации, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков", - сказали в ведомстве.
В МЧС также сообщили, что в результате ЧП есть пострадавшие.
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