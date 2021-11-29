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Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский холл"

20:40 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Композитор Алексей Рыбников стал временным художественным руководителем театра "Градский холл", он заменил на посту народного артиста России Александра Градского, возглавлявшего театр с момента основания до своей смерти. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Обязанности художественного руководителя театра "Градский холл" временно возложены на народного артиста России композитора Алексея Рыбникова", - говорится в публикации.

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